Coronavirus Veneto, altri 58 positivi nella notte, ma nessuna vittima. In isolamento 104 persone in meno

Coronavirus Veneto, c'erano stati 141 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore e oggi, sabato 22 agosto, alle 8 si segnala che i positivi al Covid sono saliti a 21.810 ovvero 58 in più di ieri sera. Lo registra il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 che contiene anche dati che, malgrado tutto, inducono un moderato ottimismo.

E' un numero inferiore agli 82 della notte scorsa. Dopo i 3 decessi di ieri (2 a Padova e 1 a Vicenza) non si segnalano vittime.

I ricoverati in ospedale per covid-19: sono 131, di cui 50 positivi (6 in terapia intensiva e 44 in area non critica).

La buona noitizia

In isolamento domiciliare ci sono oggi 6464 persone ovvero 104 meno di ieri. Di esse 124 con sintomatologia.

IL BOLLETTINO della Regione Veneto delle ore 8 del 22 agosto

I DATI DI IERI SERA





