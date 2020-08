Coronavirus Veneto, 109 nuovi casi. Prima regione per aumento di positivi

Coronavirus, boom anche oggi di contagi in Veneto: i nuovi positivi sono stati 109 nelle ultime 24 ore (73 nella notte e 36 in giornata) per un totale di 1494 casi attualmente positivi. Un morto (2096 dall'inizio della crisi) Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17. Anche oggi il Veneto è la prima regione italiana per aumento di nuovi casi di coronavirus. A Treviso, la provincia più colpita, 44 nuovi casi per un totale di 511, quindi Padova 257 (14 nuovi) e Venezia 233 (12 nuovi).

In ospedale 126 persone di cui 45 positive: 4 in terapia intenstiva e 41 in area non critica.

In isolamento domiciliare 5.963 (+63)

La situazione in Friuli

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 187. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi - riporta una nota della Regione - sono stati rilevati 8 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.484: 1.428 a Trieste, 1.069 a Udine, 753 a Pordenone e 231 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.949, i clinicamente guariti sono 4 e le persone in isolamento 177, con un aumento di circa il 30% rispetto ai 145 casi registrati martedì. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

