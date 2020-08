Coronavirus Veneto, 196 nuovi positivi in 24 ore e 1 morto. Treviso, 96 contagiati

Coronavirus Veneto, 196 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1 morto a Venezia, 133 ricoverati per Covid-19 di cui 50 positivi (7 in terapia in intensiva, 43 in area non critica). In isolamento domiciliare 6565 persone di cui 135 con sintomatologia. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi 20 agosto 2020.

I 196 nuovi positivi sono stati accertati durante la notte (119) e in giornata (77). La provincia più colpita è sempre Treviso: 96 contagiati nelle 24 ore per un totale di 649 casi, segue Padova (285, + 21 oggi), Venezia (249, + 14 oggi) e Verona (245 ma con un +37 oggi). In tutto attualmente in Veneto ci sono 1842 positivi.

Da febbraio il totale dei positivi è di 21.611.

Ultimo aggiornamento: 17:12

