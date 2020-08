Coronavirus Veneto, 141 contagi e 3 morti. Treviso picco: 82 casi. Padova 2 decessi

Coronavirus Veneto, 141 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi 21 agosto.

Dei 141 nuovi positivi 102 sono stati accertati durante il giorno, 39 nella notte.

E' un numero inferiore ai 196 nuovi positivi di ieri.

I casi attualmente positivi salgono a 1944 di cui ben 724 a Treviso: che nelle ultime 24 ore registrato un altro picco con 82 nuovi casi su 141.

I 3 decessi si sono verificati 2 a Padova e 1 a Vicenza.

I ricoverati in ospedale per covid-19: sono 131, di cui 50 positivi (6 in terapia intensiva e 44 in area non critica).

In isolamento domiciliare 6528 persone di cui 124 con sintomatologia.

IL BOLLETTINO della Regione Veneto delle ore 17 del 21 agosto





