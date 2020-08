Coronavirus Veneto, 44 nuovi casi nella notte, 4 in terapia intensiva. Verona +19, Belluno ancora zero

Coronavirus Veneto,16 agosto 2020: 44 nuovi positivi e nessun decesso oggi secondo il bollettino della Regione delle ore 8. Il dato dei positivi è in crescita, ma meno accentuata rispetto agli aumenti importanti degli ultimi giorni che avevano fatto del Veneto la regione d'Italia con il numero più alto di nuovi positivi. Dei 44 nuovi contagiati 19 sono a Verona, 7 a Padova, 6 a Rovigo, 5 a Treviso, 3 a Venezia, 2 a Vicenza, 1 fuori Veneto e per un ultimo l'assegnazione è ancora in corso. Belluno ancora zero casi.

I casi attualmente positivi salgono così a 1607 per un totale di 21210 da febbraio. In isolamento domiciliare 6485 persone (+522): dato questo rilevato il giorno di Ferragosto e non oggi.

In ospedale le persone ricoverate per Covid sono 122 di cui 39 positive (4 in terapia intensiva e 35 in area non critica).

IL BOLLETTINO della Regione Veneto del 16 agosto ore 8

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA