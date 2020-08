Ex caserma Serena, dopo i tamponi ancora tensioni con i migranti

TREVISO - Si sono ripetuti anche questo pomeriggio alcuni episodi di tensione all'interno della ex caserma «Silvio Serena», di Casier dopo la diffusione dell'esito del nuovo ciclo di tamponi che ha restituito 155 esiti di positività. Parte dei richiedenti asilo che rientrano nel gruppo di 148 soggetti (gli altri sono operatori) costretti a rimanere in quarantena hanno accolto il risultato con insofferenza e alcuni fra loro hanno lanciato in strada bottiglie ed altri oggetti contro le automobili delle forze dell'ordine. Altri, secondo quanto si è appreso, si sarebbero resi responsabili di gesti di intemperanza nei confronti di personale sanitario entrato nella struttura per effettuare altri test, danneggiando alcune suppellettili. La situazione è rientrata rapidamente dopo l'intervento della polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA