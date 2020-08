Coronavirus Veneto, 54 positivi e due morti oggi a Treviso e Vicenza

Coronavirus Veneto, 54 positivi nelle ultime 24 ore, 2 morti entrambi durante la giornata del 17 agosto. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17. I 54 positivi (31 nella notte e 23 durante il giorno) portano il numero degli attualmente positivi a 1653 (21.279 da febbraio).

I due decessi si sono verificati a Treviso e Vicenza.

In ospedale sono ricoverate per covid-19 127 persone di cui 46 positive (5 in terapia intensiva e 41 in area non critica).

Le province con più casi attualmente positivi sono Treviso (571), Padova (267), Venezia (241), Verona (197) e Vicenza (129).

