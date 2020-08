Coronavirus Veneto, 63 nuovi positivi e un morto a Vicenza. Quasi 6.000 in isolamento

Coronavirus Veneto, 63 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 1 morto a Vicenza. I positivi sono stati riscontrati nella notte (37) e durante il giorno (26). Il totale dei casi attualmente positivi è di 1.660.

Ricoveri in ospedale per Covid: 130, di cui 50 positivi (6 in terapia intensiva e 44 in area non critica).

In isolamento domiciliare 5.948 persone.

Lo si apprende dal bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi 18 agosto.

--->IL BOLLETTINO della Regione Veneto del 18 agosto ore 17



Ultimo aggiornamento: 17:36

