Coronavirus, positivi oltre i 70mila, terapie intensive vicino a quota 300. Venti decessi nella notte Bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi sabato 21 novembre 2020. Il bollettino della Regione Veneto delle 8 segnala 2197 nuovi casi rispetto a ieri sera facendo salire gli attuali positivi oltre quota 70mila ovvero a 70.747 su un totale di 119.726 da febbraio

La provincia più colpita è nettamente Verona (+608), poi Padova, Vicenza seguite da Venezia, Belluno e Rovigo .

Rispetto al bollettino di ieri sera ci sono stati altri 20 decessi che fanno salire il numero delle vittime da inizio pandemia a 3.190.

Le persone ricoverate in ospedale sono 2.280 e in terapia intensiva 291 ma il governatore ha anticipato stamani che quota 300 è già stata, purtroppo superata in mattinata.

