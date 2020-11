Coronavirus, Zaia la diretta: «Le terapie intensive superano i 300 posti occupati, siamo in area gialla ma dobbiamo vedere rosso»

Luca Zaia in diretta oggi, sabato 21 novembre 2020. Il presidente della Regione Veneto in conferenza dalla sede della Protezione Civile di Marghera fornisce gli utlimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Veneto.

Zona rossa, resa dei conti governo-regioni sui 21 paramentri

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi sono 2 milioni e 658mila. I positivi totali 119.726 ovvero +3570 in 24 ore. L'incidenza dei positivi è scesa del 30%. In isolamento 39.157 persone e le terapie intensive sono 291 ma oggi supereremo i 300. Purtroppo sono 3170 le vittime totali, +67 in 24 ore.

Restiamo in area gialla ma ho una grande preccupazione: che abbassiamo la guardia. Dobbiamo vedere rosso, nel week end ci sarà bel tempo ma evitate di violare le regole.

Dietro l'angolo non è la zona arancione, ma la rossa. Evitate le vasche e lo struscio, passeggiate in luoghi affollati.

Non avrei mai pensato di dover dare queste indicazioni ma lo devo per il senso di comunità e per rispetto ai malati e a tutti gli operatori sanitari.

Virus, pressione sugli ospedali

La nostra programmazione sanitaria è compressa e dedicata solo al Covid. I nostri direttori sanitari sono tutti al lavoro. L'ordinanza che scade domani sera sarà reiterata.

Il Covid preme sempre sugli ospedali della regione. «C'è tensione per i ricoveri in Veneto, cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva - ha detto ieri Zaia - quello che più ci preoccupa è l'area non critica e rappresenta la vera pressione ospedaliera, perché abbiamo anche i pazienti non Covid, e anche perché sono pazienti, quelli Covid, che richiedono cure specifiche», ha spiegato Luca Zaia. «La vera differenza rispetto a marzo è che abbiamo incidenti sul lavori e i politraumatizzati, pazienti non Covid, che entrano in terapia intensiva, per cui la pressione si sente». Zaia ricorda che il Veneto può arrivare ad attivare mille terapie intensive: «abbiamo i letti, i diffusori, i monitor, tutto quello che serve. È ovvio che ci sono alcune, come quelle delle sale operatorie, che allestiremo per ultime. Ne abbiamo, ora, più di 800 allestite e altre sono già pronte: in 36 ore sono in funzione».

Rispettare le regole

Come un mantra, Zaia torna a chiedere il rispetto delle regole per superare la pandemia: «Ai cittadini rivolgo un ulteriore appello: rispettate le regole. Se diciamo di lasciar libere le prime due ore per far la spesa per gli anziani, allora invito proprio gli anziani di non andare a fare la spesa alle 11, di approfittare di questo orario privilegiato».

Natale

Come sarà il Natale 2020? «Se guardiamo la Francia che ci ha preceduto ha già iniziato una fase decrescente, ma sui ricoveri siamo ancora nel picco, non vorrei si pensasse che la bufera sia passata - ha ancora sottolineato il governatore -. Natale? Ci vorrebbe una sfera di cristallo, chi è in grado di fare previsioni? Natale è dietro l'angolo, credo che più noi investiamo nella tutela e nel rispetto delle regole più possibilità avremo di un Natale semi normale. Ma sarà un Natale in famiglia, senza assembramenti».

Covid, l'immunologa Viola: «Natale? Non è pensabile avere il liberi tutti, con i bar pieni e le tavolate da 20 commensali»

Covid, l'Oms: «Sarà un Natale diverso ma anche felice, lasciamo ai bimbi la loro festa. Le scuole? No fonte di contagio»

Impianti sciistici aperti?

Impianti, hotel, ristoranti, rifugi, e molto altro ancora, tutto quello che concerne la stagione sciistica invernale in Veneto è messo a rischio dal Covid, e fare previsioni sembra davvero difficile, Zaia ha così commentato: «Noi tifiamo perché venga la neve e si torni alla normalità ma dobbiamo avere anche buonsenso. La montagna invernale per noi è una grande preoccupazione».

Test rapidi

«E' stato dato il via libera per il test Lucera, è un tamponcino, e questo per dire quanto il mercato stia andando in questa direzione. E' successo negli Usa, ma non arriverà in Italia perché si farà man bassa e non ci saranno - ha sentenziato Zaia -. In Italia c'è una legge che dice che tutto quello che è autorizzato nei paesi del G7 non necessita di autorizzazione italiana, e gli Usa sono nel G7. Sui test fai da te veneti aspettiamo la fine della sperimentazione e la validazione, se funziona arriverà, altrimenti butteremo via tutto, a costo zero, sia bene inteso».

I dubbi sui tamponi rapidi

«Il Cts regionale nostro ha mandato una nota al coordinatore dello stesso Cts dottor Saia chiedendo se sia meglio fare i tamponi molecolari a chi è in prima linea negli ospedali ogni 8 giorni, oppure un rapido ogni 4 giorni. E' stato chiesto un parere su questo quesito». Questo perché sono stati avanzati dubbi sui test rapidi e la loro attendibilità. «Ricordo che qui non c'è il partito dei tamponi rapidi o molecolari, ma il partito di chi vuol fare bene le cose. Chiederemo il parere del Cts nazionale perché ci sia una risposta chiara e avallata dalla scienza. Questo argomento sta diventando materia anche sindacale, occorre un parere del Cts nazionale».

«Io se dovessi fare mi farei un tampone rapido senza problemi, ad oggi la letteratura scientifica ci dice che un tampone rapido ha affidabilità alta, ma siccome è stato fatto partire un dibattito, allora domandiamo il parere, perché se il problema è l'attendibilità, allora è bene sapere e farsi dire dal Cts nazionale se è cambiata la strategia».

«Se il tampone rapido deve retrocedere di categoria ce lo devono dire»: lo afferma il Presidente del Veneto Luca Zaia parlando ancora del dibattito sul grado di attendibilità dei test molecolari e antigenici. «Chiederemo al Comitato tecnico scientifico» di chiarire la questione, aggiunge, «perché non si tratta del problema di un ospedale o di una regione».

Ordinanza, scade sabato

L'ultima ordinanza del Veneto resterà valida fino a domenica alle ore 24. Poi cosa succede? «Lunedì, eventualmente farò una nuova ordinanza. Se dovessero metterci in altre aree l'ordinanza verrebbe assorbita, ma noi speriamo proprio di non passare in altre fasce», ha risposto Zaia.

Vaccini Covid

La dottoressa Francesca Russo, medico specialista in Igiene e Sanità pubblica, direttore regionale della Prevenzione, aggiorna sul tema vaccini contro il Coronavirus. «Avremo tra la fine di questo anno e l'inizio del prossimo le prime consegne a livello nazionale e poi regionale. Non abbiamo ancora i numeri ma abbiamo rilevazioni del Ministero della Salute, per la possibilità di stoccare vaccini a -80 gradi e anche a temperature di -2. Il personale sanitario verrà vaccinato con il siero della Pfizer. Aspettiamo che il Ministero ci invvi il piano per la vaccinazione».

Vaccini antinfluenzali

Caccia al vaccino contro l'influenza, ma la ricerca è difficile, ecco perché: «E' un problema che riguarda tutte le regioni, c'è difficoltà di approvvigionamento del vaccino. Anno scorso il Veneto ha chiesto 800mila dosi di vaccino antinfluenzale, quest'anno 1milione e 300mila dosi (più il 20% richiesto e ancora non arrivato) destinato alla Sanità Pubblica. Noi abbiamo agito molto presto, allargando il numero delle dosi, ma abbiamo avuto richieste superiori rispetto alle nostre disponibilità. Abbiamo richiesto 50mila dosi di vaccino in età pediatrica. Il quadrivalente per gli adulti abbiamo chiesto di poter avere il 20% in più - 80mila dosi - che avevamo prenotato. Abbiamo 30mila dosi congelate da dare ai farmacisti (di regola le farmacie acquistano il vaccino privatamente) e le daremo ai primi di dicembre, sperando di poterne fornire anche di più se il Governo ce le dà».

Pedemontana

Zaia ha fatto anche riferimento all'inagurazione questa mattina di un nuovo tratto della Pedemontana veneta: «Oggi inaugurata, io ero in collegamento per l'inaugurazione del terzo tratto. Nella primavera del 2021 la quasi totalità sarà aperta. Questa infrastruttura cambierà il nostro modo di pensare, i tempi di percorrenza verranno dimezzati. La Pedemontana nasce nelle carte nei primi anni '90, l'inizio lavori 2011. Oltre 2 miliardi di investimento, è un'opera enorme realizata in una decina di anni, dal bando di gara all'inizio lavori».

Il Covid e la seconda ondata in Veneto: cosa è cambiato? Molti più contagi ma ora i ricoveri durano 7 giorni Coronavirus . In questi nove mesi da parte degli esperti ne abbiamo sentite di tutti i colori. Fra le tante, che il Covid era "clinicamente morto", ma anche che il patogeno è "tornato cattivo". Di sicuro c'è stata una prima ondata e ora ne è in corso una seconda: con quali differenze in Veneto, sul piano dei contagi, dei ricoveri e dei decessi?

