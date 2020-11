Coronavirus Veneto, altri duemila contagi e 36 decessi, totale delle vittime oltre quota 3.000 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020 dopo i bilanci del governatore Luca Zaia durante la diretta.

Le ultime 24 ore sono state segnate da altre vittime del Covid: 36 da ieri sera, le vittime in totale superano quota tremila (3019)

Covid in Veneto

Si contano poi altri 1997 nuovi contagi con il triste primato di Verona, Vicenza e Treviso tutte oltre i 400 nuovi infetti, poi Venezia, Padova, Belluno e Rovigo nell'ordine.

Il numero complessivo dei positivi da inizio pandemia da Coronavirus è di 108.938 contagiati, gli attualmente positivi sono 64.306. I ricoverati in area non critica sono 2192 (+101) , in terapia intensiva 291 (+11).

Il report dell'Azienda Zero

