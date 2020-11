Coronavirus in Veneto, record di vittime nelle 4 ore: sono 100. Ma c'è anche il calo dei ricoveri. Nella notte 1.999 nuovi contagi Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 17 novembre 2020. Lo ha annunciato oggi il governatore Luca Zaia durante la diretta, le ultime 24 ore sono state tragiche per quanto riguarda le vittime del Covid: 100 in totale, un record negativo. Ma nonostante questo triste dato, ve n'è uno positivo per l'andamento del virus: per la prima volta in questa seconda ondata sono calati i ricoveri, sempre nelle 24 ore, se ne sono registrati infatti -3.

Covid in Veneto

Se si guardano invece i dati del bollettino di oggi rispetto a quello delle 17 di ieri sera, si contano 1999 nuovi contagi, così distribuiti: 678 a Verona, 367 a Venezia, 276 a Vicenza, 231 a Padova, 206 a Treviso,v112 a Belluno, 79 a Rovigo.

Il numero complessivo dei positivi da inizio pandemia da Coronavirus è di 105.966 contagiati, gli attualmente positivi sono 63.071. I deceduti per Covid sono 2.967.

