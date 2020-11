Luca Zaia in diretta.«Covid. Giornata peggiore per le vittime: 100 in 24 ore». Parametri per stabilire le fasce delle Regioni: «Chiediamo più confronto con il Governo»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 17 novembre 2020, per gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto. Ieri i governatore ha provato in diretta il test rapido "fai da te" (VIDEO) che la regione sta sperimentando con 5.000 campioni in diverse microbiologie, per primo a livello nazionale. Il testing in Veneto durerà circa un mese ed avverrà confrontando gli esiti di questo nuovo e sensibilissimo test con quelli dei tamponi molecolari “classici”. Prima della diffusione nelle farmacie, bisognerà attendere la validazione nazionale. Il costo alla produzione del nuovo kit si aggira sui 3 euro circa l’uno.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi eseguiti sono oltre 2milioni 590mila, ieri 30mila tamponi rapidi: 48.598 in totale i tamponi molecolari e rapidi nelle 24 ore. +3124 positivi in più nelle ultime 24 ore, 28.360 in isolamento. Ricoverati -3, prima giornata con il segno negativo, 2.091 in totale. Terapia intensiva 280 (+15 nelle 24 ore). Vittime, +100 nelle 20 ore.

Giornata nera per le vittime

Oggi è il giorno più negativo, la fase che decresce più tardi è quella delle vittime, la mortalità decresce dopo i ricoveri e le terapie intensive. Sopra i 70 anni abbiamo quasi l'88% dei decessi.

Veneto, ospedali sotto pressione?

La situazione è sotto controllo dal punto di vista della Sanità Veneta, tutti stanno lavorando al massimo, pianificando e gestendo. Abbiamo un piano di guerra anche per la battaglia finale se serve, spero di parlarne questa estate quando sarà tutto finito, ma siamo pronti a tutto.

Picco Covid

«Non so se abbiamo raggiunto l'apice, il picco del Covid in Veneto, ma indicatori, anche se timidissimi, ci sono», ha annunciato il governatore Zaia. Se evitiamo assembramenti e portiamo la mascherina potremmo iniziare una timida discesa, altrimenti no. Potrebbe esserci anche un periodo "piatto", ma anche una risalita. Il comportamento dei cittadini pesa moltissimo in questa fase.

Test fai da te

RIcordo che il tampone non è ancora commercializzabile, tutti i dispositivi devono essere autorizzati dal Ministero e prima validati in campo, noi siamo già partiti con la validazione, 1500 pazienti riusciremo a farli con la prova in doppio molecolare e test fai da te nel giro di due settimane. Ci interessa capire l'attendibilità del test fai da te, poi si aprirà il tema della tracciabilità. Test già in vendita? Non hanno nulla a che fare con noi.

Fasce, Regioni e parametri

Incontro questa mattina fra i presidenti delle Regioni. Ne è emerso di chiedere che ci sia un confronto con il Governo su parametri che stabiliscono le fasce e sulle modalità. Ora il aprametro è diventato un elemento di giudizio, quindi chiediamo che si rafforzi un confronto preventivo tra Governo e Regioni. E dall'altro la necessità di stabilire una sorta di tagliando ai parametri stabiliti, vogliamo fare un percorso insieme.

Nuova nomina

Lorenzo Traina nuovo segretario di Giunta nomiinato oggi. Esperto di diritto amministrativo, devo dire che sarà in grado di raccogliere il testimone dell'avvocato Caramel che andrà in pensione dal primo dicembre.

Covid hotel

Devono ospitare pazienti che si stanno negativizzando che non hanno più bisogno di cure, prima del ritorno a casa. Ad esempio anziani negativi con coniuge negativo. Dovrebbe essere il Governo a pagare, non i cittadini. E dovrebbero avere un certo numero di posti anche per i dipendenti.

