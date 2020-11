Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 19 novembre: oggi 653 morti e 36.176 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 19 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 36.176 con 250.186 tamponi (ieri erano stati 34.283 con 234.834 tamponi). 653 i morti (ieri erano stati 753). Stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi: è del 14,4% mentre ieri il dato si attestava sul 14,6%. Con 17.020 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 761.671 (18.503 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 9.358 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 47.870, mentre il numero totale dei casi è di 1.308.528 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 653 morti di oggi 165 vengono dalla Lombardia, 78 dal Piemonte, 61 dal Lazio, 51 dalla Toscana e 50 dall’Emilia Romagna. La Lombardia con 7.453 casi è la regione più colpita, seguita dal Piemonte con 5.349 (per la prima volta oltre i cinquemila casi), e poi da Veneto (3.753), Campania (3.334) e Lazio (2.697).

In Friuli Venezia Giulia la regione ha comunicato che a seguito delle comunicazioni pervenute dai laboratori privati, i nuovi casi di oggi «includono 196 positività comprese nel periodo dal 28 ottobre al 15 novembre». La Regione Piemonte invece ha fatto sapere che il numero di tamponi odierno è sensibilmente superiore alla media giornaliera di tamponi effettuati in Piemonte perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei giorni scorsi all’interno delle RSA.

LA SETTIMANA: DATI IN LIEVE CALO CON PIU' TAMPONI Lo scorso giovedì, 12 novembre, i nuovi positivi erano stati 37.978 (con 234.672 tamponi e 636 morti). Questa settimana (lunedì-giovedì) i casi in più sono dunque 130.004, poco più di mille in meno rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi positivi erano stati 131.308 (-1%). Leggermente in rialzo invece i tamponi, 846.141 questa settimana mentre la scorsa settimana erano stati 825.795 (+2,41%%).

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.308.528 (36.176 in più rispetto a ieri), di cui 47.870 morti e 498.987 dimessi e guariti, 17.020 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 761.671, ieri era di 743.168, un aumento di 18.503 unità. Sono 3.712 i malati in terapia intensiva (+42 rispetto a ieri quando erano 3.670) di cui 915 in Lombardia (+12), 390 in Piemonte (+2), 329 nel Lazio (+11), 287 in Toscana (+5) e 279 in Veneto (+5).

I ricoverati con sintomi sono 33.610, 106 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 724.249 (18.355 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 19.724.527, di cui 250.186 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 234.834). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 11.882.821. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

