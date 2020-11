Coronavirus Veneto, altre 16 vittime da stamani: il totale dei positivi è 63.289, ma frenano i ricoveri Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 17 novembre 2020 dopo i bilanci del governatore Luca Zaia durante la diretta.

Le ultime 24 ore sono state tragiche per quanto riguarda le vittime del Covid: 116 in totale da ieri mattina, un record negativo. Ma nonostante questo triste dato, ve n'è uno positivo per l'andamento del virus: per la prima volta in questa seconda ondata sono calati i ricoveri. Quelli totali sono 2166 oltre ai 287 in terapia intensiva.

Se si guardano invece i dati del bollettino di oggi rispetto a quello delle 17 di ieri sera, si contano 2.994 nuovi contagi con il trispe primato a Verona, quindi Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno e Rovigo nell'ordine.

Il numero complessivo dei positivi da inizio pandemia da Coronavirus è di 106.971 contagiati, gli attualmente positivi sono 63.289. I deceduti per Covid sono 2.983.

