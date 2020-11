Coronavirus Veneto, quasi tremila casi in 24 ore e 57 decessi, Padova e Verona le più colpite

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 19 novembre 2020, delle ore 17. Ancora alto il numero dei nuovi contagi rispetto al report di ieri sera alle 17, si tratta di 2.418 nuovi casi nella notte più altri 1.448 da stamani: in totale nelle 24 ore sono 2.866, che portano il numero degli infetti da inizio pandemia da Covid a 114.139. Gli attualmente positivi sono 67.459. Alta anche la conta delle vittime, sempre rispetto al bollettino delle 17, sono stati infatti 57 i decessi, il totale da inizio epidemia raggiunge quindi i 3.096 morti.

Covid in Veneto

Nel dettaglio il numero di contagi provincia per provincia oggi: la più colpita è quella di Padova, poi Verona in coda Belluno e Rovigo.

Numeri quindi pesanti ma anticipati stamani in conferenza da Luca Zaia: il Governatore è ottimista e dice di sperare che la regione rimanga in area gialla, confidando sugli indicatori che farebbero ritenere che non ci sia una 'retrocessione' in arancione. «Sono giorni cruciali per i numeri - ha detto - perchè poi domani sera arriva la sentenza».

Ricoveri

In area non critica i pazienti Covid ricoverati sono 2.276, mentre nelle terapie intensive si trovano 290 persone ovvero +11.

Ultimo aggiornamento: 18:32

