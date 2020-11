Coronavirus in Veneto, 3.312 contagi e 32 morti in 24 ore. Ospedali sotto stress e 293 pazienti in terapia intensiva Bollettino

Coronavirus in Veneto, ecco i nuovi casi di oggi mercoledì 18 novembre. I contagi nelle ultime 24 ore sono 3.312 e le persone attualmente positive ammontano a 64.940. I morti sono 31 e il numero complessivo delle vittime 3.039. Le province più colpite sono Treviso +765, Vicenza +664, Verona +634 seguite da Padova +513, Venezia +356, Belluno +192 e Rovigo +91.

Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 2.231 e i pazienti in terapia intensiva 293. In isolamento ci sono 33.807 persone delle quali 6.771 presentano i sintomi del virus.

