Vigili Fuoco e Polizia

PORDENONE - Un'anziana leggermente intossicata e 3 famiglie evacuate per l'incendio divampato la scorsa notte, attorno alle 3, in una palazzina di via Montereale, a Pordenone. Sul posto hanno operato tre squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone e due di Maniago. All'arrivo dei soccorritori, le fiamme fuoriuscivano vistosamente dal primo piano fino ad avvolgere quasi interamente il balcone sovrastante e il fumo si stava propagando attraverso le scale della palazzina di tre piani, rendendo impossibile l'uscita autonoma dei condomini. Oltre alle difficili operazione di spegnimento, le squadre sono state impegnate ad evacuare le persone che richiedevano aiuto dalle terrazze delle loro abitazioni rese ormai inaccessibili e a condurle incolumi all'esterno.



Due le unità abitative in cui è stato richiesto l'intervento, su altrettanti fronti diversi della palazzina, condizione che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso, già aggravate dal fuoco che ormai aveva attinto l'intera abitazione. Al secondo piano una signora è stata tratta in salvo tramite l'ausilio della scala appoggiata al balcone, su cui due soccorritori sono saliti per poi affidarla alle cure del 118. Ben più difficile la situazione del terzo piano dove tre persone, una delle quali disabile, si sono trovate la via di fuga bloccata da una densa coltre nera che si è diradata solo dopo aver spento l'incendio. Soltanto a questo punto i tre hanno potuto scendere, accompagnati dai soccorritori lungo le scale: l'anziana è stata portata all'esterno a braccia da quattro vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale per un principio di intossicazione ma subito dimessa: ora si trova dal figlio, il suo alloggio è stato irrimediabilmente compromesso dalle fiamme. Sul posto anche la Polizia per le indagini che dovranno stabilire le cause del rogo.

