PORDENONE - Le hanno trovate. Sono le foto dei tronchi tagliati che dimostrerebbero, almeno in uno o forse due casi, che i tigli dell'ex Fiera avevano più di 50 anni. Per la verità, se effettivamente fosse sufficiente contare solo gli anelli per avere l'esatta età della pianta, almeno in un caso gli anelli erano più di ottanta. Fermo restando che in ogni caso si trattava di un solo esemplare, mentre ne servirebbero diversi per dimostrare la tesi che tutti gli alberi avevano superato l'età per essere vincolati, la vicenda dell'ex fiera continua a tenere banco anche adesso che di fatto, con il taglio degli alberi, non esiste più il motivo del contendere.



LE FOTOGRAFIE

Ma come sono arrivate le fotografie che evidenziano questo numero di anelli? Ebbene, ancora una volta i consiglieri di opposizione, per poter vedere almeno in parte le carte (e le foto) sono stati costretti a chiedere, l'accesso agli atti. In realtà hanno dovuto fare di più. In effetti agli atti che erano depositati in municipio le fotografie dei tronchi tagliati non c'erano. L'idea, quindi, deve essere stata suggerita da qualche esperto di cantieri. Tutte le imprese edili che si occupano di opere pubbliche devono tenere una "quaderno quotidiano dei lavori" sul quale scrivere cosa è stato realizzato e allegare anche le fotografie. A questo punto i consiglieri di opposizione hanno deciso di chiedere l'accesso agli atti anche all'impresa che sta lavorando nell'ex fiera, specificando di volere, nel dettaglio, oltre alla parte scritta anche le immagini dei giorni in cui sono stati tagliati gli alberi.



LA SORPRESA

In una delle foto che sono state inviate, c'era un grande tronco appena tagliato nel quale si vedevano bene gli anelli e la conta ha portato a 82, ma c'è anche chi afferma che potrebbero essere 86. Insomma, se così fosse, i tigli (almeno quello fotografato) avrebbe dovuto essere vincolato, anche se le sentenza del Tar che aveva dato ragione al Comune non era proprio di questo avviso. Ma dalle foto emergono anche altri aspetti, ossia che alcuni alberi, come hanno sostenuto gli operai che li hanno tagliati, erano cavi, ossia malati e quindi avrebbero potuto essere pericolosi. Anche questo appare dalle fotografie che sono state consegnante.

IL PERCORSO

Cosa accadrà adesso è tutto da scoprire, anche se i consiglieri di opposizione non si sarebbero rassegnanti e avrebbero già individuato un percorso. In pratica l'idea sarebbe quella di far vedere la foto ad alta definizione a un esperto agronomo in modo che valuti se effettivamente quell'albero tagliato ha più di 80 anni. Nel caso in cui fosse possibile avere anche una perizia scritta, asseverata, potrebbe esserci un altro passaggio che i consiglieri di opposizione avrebbero in mente di fare: consegnare il tutto all'associazione il Tiglio per un esposto in Procura.