Si rovescia con il Tir carico di alluminio e magnesio: corsa contro il tempo per evitare l'inquinamento

PORDENONE - Ha perso il controllo del Tir carico di materiali ferrosi pericolosi, finendo con le ruote all'aria. Corsa contro il tempo nel pomeriggio per i soccorritori intervenuti ad Aviano per evitare un possibile inquinamento. I Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone sono arrivati per il ribaltamento di un autoarticolato nei pressi della rotonda di San Martino di Campagna, in corrispondenza dell'incrocio tra via Maggiore e la SR 251. L'autocarro trasportava scarti di alluminio e magnesio. In vista dell'imminente pericolo di pioggia e la possibilità che l'acqua potesse reagire con i metalli si è resa necessaria una copertura provvisoria del materiale pericoloso con dei teli fatti arrivare dal Comune di Aviano.

Inoltre il personale ha dovuto tamponare una notevole perdita di carburante del mezzo incidentato. Dopo la rimozione del materiale, con l'intervento di una ditta specializzata, è stato recuperato il mezzo con l'ausilio di 3 autogru, 2 di una ditta private e l'altra arrivata dal comando dei Vigili del fuoco. Il conducente del camion ha riportato delle ferite ed è stato trasferito al pronto soccorso con l'ambulanza dei sanitari. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale di Aviano, l'ARPA e il tecnico incaricato del Comune.