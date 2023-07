Palinsesti Rai, De Luca contro Corona: «Neanderthal e troglodita». Lo scrittore: «Lo apprezzo come comico, ma Crozza lo supera»

PORDENONE - Allo scatenato Vincenzo De Luca, che durante il discorso alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha preso di mira Mauro Corona, uno dei fedelissimi di Bianca Berlinguer, ora passata a Mediaset, dalle alte vette di Erto arriva diretta e pungente la replica dello scrittore.



La risposta di Mauro Corona

Quando lo abbiamo contattato Mauro non era ancora al corrente delle dichiarazioni del presidente della Regione Campania, al punto da essere lui stesso a chiedere: «Cosa ha detto?». Chissà se era un modo per eludere l'intervista oppure realmente immerso nella natura dei suoi monti era ancora all'oscuro di tutto.

I toni di De Luca sono irriverenti e satirici, come nel suo stile. Nel commentare l'addio di Bianca Berlinguer alla Rai, il governatore ha ironizzato sull'ospite fisso del programma definendolo un «Neanderthal troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita». Informato dei frizzanti aggettivi con i quali De Luca lo ha dipinto, puntuale Corona ci ha consegnato la risposta, non meno irriverente e chissà quanto satirica: «Lo apprezzo come comico, ma Crozza lo supera.

Come politico mi fa tenerezza e a volte pietà».

Cartabianca, Mauro Corona fa arrossire spiazza Bianca Berlinguer sui rapporti coniugali

E Bianca? «Non conosco nessuna Berlinguer»

Abbiamo provato a strappargli anche una battuta proprio sull’addio della Berlinguer alla tv di Stato, ma è evidente che su questo tema non ha molta voglia di parlare. A fatica siamo riusciti a chiedergli di replicare alle dichiarazioni di De Luca, su Bianca e il “salto” a Mediaset si è trincerato dietro ad un «non conosco nessuna Berlinguer».