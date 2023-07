Bianca Berlinguer su Rete 4: «Sono una donna di sinistra ma in Rai da tempo mi sentivo isolata. Le dimissioni? Gli ho risolto un problema»

Si è dimessa dalla Rai dopo 34 anni e ora è pronta ad iniziare una nuova avventura in Mediaset con ben due programmi du Rete 4. Ma sull'arrivo di Bianca Berlinguer, figlia di un padre tanto ingombrante quanto gelosamente difeso, come lo storico leader del Pci Enrico, e di Letizia Laurenti, giornalista tv, è già polemica.

« Perché me ne sono andata »

«Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta», spiega Berlinguer in un'intervista a La Stampa. «La proposta di Mediaset è arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via».

«Sono di sinistra»

Quanto alla possibile abiura politica, la figlia di Enrico Berlinguer taglia corto: «Ma per carità. Sono una donna di sinistra e lo sarò sempre. Anche se sono stata attaccata più dalla sinistra che dalla destra. Devo molto all'ex direttore generale Campo Dall'Orto che mi ha dato la possibilità del programma quotidiano e poi di Cartabianca settimanale, nonostante le disposizioni ostili di Matteo Renzi. Ogni tanto accade che si trovi un dirigente che guarda prima alla qualità del prodotto e solo dopo all'etichetta che porti. Lo ha fatto Campo Dall'Orto, infatti durò poco e pure Sandro Curzi che veniva dal Pci e che fece uno splendido Tg3».

I programmi su Rete 4

La soddisfazione di Pier Silvio

«Ormai da anni abbiamo trasformato Rete4 facendo un miracolo - spiega Pier Silvio Berlusconi - prima c'erano solo telenovela, adesso è diventata una rete dedicata alle news. Ora è scattata la 'fase 2', allargare le prospettive con un pubblico sempre più trasversale e avere professionisti di peso, il nostro ideale per fare un passo in avanti era Bianca Berlinguer, che io ho guardato spesso su Raitre. Con la Berlinguer ho stabilito un rapporto vero, diretto e di fiducia, le cose che contano sono il prodotto e la persona. Sono molto felice di questo arrivo e le do il benvenuto. Andrà in onda con un programma tutto suo al martedì sera su Rete4 (Mario Giordano slitta al mercoledì) e in più ci sarà l’impegno in access prime time a "Stasera Italia" dove si alternerà con Nicola Porro. E' una operazione importante della nostra rete di informazione. Con Bianca Berlinguer dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che non vedo l'ora di conoscere, lui è l'uomo della montagna e io del mare»