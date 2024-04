Barbara D'Urso torna in tv? Il post misterioso: «Coming soon». E i fan sognano: «Caffeuccio sul Nove?»

Barbara D'Urso pronta per il ritorno in tv? Dopo le tante voci degli ultimi mesi, un post apparso sul profilo X (ex Twitter) della conduttrice riaccende le speranze dei fan. Barbara si è limitata a pubblicare una foto che la ritrae mentre beve un caffè, accompagnata dalla frase «coming soon» e l'emoji di una clessidra ripetuta per tre volte.

Un post misterioso, enigmatico, ma che accende la fantasia del popolo dei social.

La sezione commenti è immediatamente impazzita: «Caffeuccio sul Nove?», scrive un utente, immaginando un passaggio a Discovery della D'Urso sulla scia di Fabio Fazio e Amadeus. Ma non è l'unica ipotesi. «Uno Mattina» azzarda qualcuno, suggerendo un clamoroso ritorno di Barbara in Rai.

Le ultime indiscrezioni

Dopo l'addio forzato a Pomeriggio 5, la D'Urso si è presa una pausa dalla tv. La conduttrice ha studiato inglese a Londra e non è escluso che questa scelta possa avere a che fare con la sua prossima avventura professionale. Quale? Non è dato saperlo al momento. Voci di corridoio parlano di una serie Netflix, un thriller a sfondo sociale, al quale Barbara ha preso parte come attrice recitando appunto in lingua inglese.

In ogni caso, a giudicare dalla reazione dei follower al post pubblicato oggi, il destino di Barbara D'Urso sembra essere quello di tornare a fare la conduttrice. Sul Nove, sulla Rai, in Inghilterra, o chissà dove.