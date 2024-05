Continuano i cambi di programmazione in casa Mediaset. A saltare, questa volta, sarà la semifinale di Amici, inizialmente in programma per sabato 11 maggio. Tra i motivi, la concomitanza con la finale dell'Eurovision 2024, prevista allo stesso giorno su Rai 1.

