Playoff Serie B, il Catanzaro rimonta due gol alla Cremonese e tiene vive le speranze in vista del ritorno: la semifinale d'andata termina 2-2

La semifinale d'andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Cremonese rispetta le attese e regala gol e spettacolo.

Termina 2-2 in Calabria, dove la squadra di Vivarini rimonta due gol alla Cremo di Stroppa e tiene tutto aperto in vista del ritorno di sabato 25 maggio allo stadio Zini.

Catanzaro-Cremonese 2-2: la partita

Partita spettacolare al Ceravolo, che si accende subito nel primo tempo con il gol di Frank Tsadjout dopo 14 minuti. La Cremonese la sblocca e riesce a gestire il vantaggio per tutto il primo tempo, concedendo poco e nulla alla squadra di Vivarini che reclama un calcio di rigore.

Sembra in controllo la partita per la Cremo che a inizio ripresa raddoppia con la splendida girata di testa da parte di Ciofani che tagli sul primo palo e buca Fulignati. Sembra tutto fatto per la Cremo con la seconda rete al minuto 50. Il Catanzaro, però, non ci sta e appena un minuto dopo accorcia le distanze con lo splendido destro a giro di Biasci. Una fiammata che improvvisamente riaccende il Ceravolo. Non un fuoco di paglia perché il Catanzaro riesce a riacciuffare il match con il secondo gol consecutivo di Brignola (aveva segnato contro il Brescia) che sfrutta l'appoggio di Iemmello e riporta i calabresi dentro il match. Poco dopo Donnarumma sfiora il sorpasso ma Saro è decisivo. Lo stesso Donnarumma colpisce il palo pochi minuti dopo, facendo tremare lo stadio Ceravolo che diventa infuocato. Il sorpasso del Catanzaro non arriva per centimetri ma la reazione dei ragazzi di Vivarini è da grande squadra.

Allo Zini sabato la Cremonese avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno e conquistare la finale. Il Catanzaro dovrà vincere in trasferta ma almeno oggi ha lasciato tutto aperto contro una delle grandi favorite dei playoff.