Belen e Stefano De Martino insieme su Canale 5? Pier Silvio Berlusconi chiede aiuto a Maria De Filippi: l'indiscrezione

Superata la Rai, Pier Silvio Berlusconi non vuole perdere ascolti per colpa di Discovery.

E per questo, scrive il settimanale Di Più Tv, «punta a portare in prima serata una coppia clamorosa: Belen e Stefano De Martino». Questa è l'ultima voce che gira a Cologno Monzese. Una voce insistente che vorrebbe gli ex coniugi nuovamente insieme su Canale 5, in prima serata.

Stefano De Martino, incontri «informali» per preparare Sanremo. E alla Rai chiede un contratto lungo

Il progetto

Ma ovviamente non sarà semplice. Perché Stefano De Martino è un uomo di punta della Rai orfana di Amadeus, un conduttore che sta già lavorando per il prossimo Festival di Sanremo, secondo altre indiscrezioni. E Belen? È stata lasciata a casa da Pier Silvio la scorsa stagione insieme ad altre. Da Ilary Blasi a Barbara d'Urso. Oggi pensare a un suo rientro non è così scontato anche perchè l'argentina è una donna passionale. E certe cose potrebbe anche essersele legate al dito. E poi Milly Carlucci sta cercando di portaserla a Ballando con le stelle dopo il colpo Melissa Satta.

La carta Maria De Filippi

Ma la carta vincente potrebbe essere la signora De Filippi, almeno ascoltando le voci raccolte ancora da Di Più Tv: «Il cardine delle manovre è proprio lei, Maria De Filippi, perché ha un rapporto saldo sia con Stefano che con Belen».

Già nel 2016 condussero in coppia Pequenos Gigantes, durante la loro prima separazione, "e anche in quel caso la mediazione di Maria De Filippi fu fondamentale, tanto che poi si sono ritrovati anche nella vita", scrive il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. Ora Belen e Stefano non sono più una coppia, nè nella vita e nemmeno professionalmente. Ma chissà se Maria riuscirà in una doppia impresa...