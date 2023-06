Pordenone Calcio, gli avvocati confermano l'anticipazione: sarà Serie D o Eccellenza

Gli avvocati che stanno seguendo il caso del Pordenone Calcio in una breve nota hanno confermato l'anticipazione del Gazzettino sul possibile futuro del club:

«Il Pordenone Calcio srl ha depositato oggi in Tribunale una domanda di accessoì ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di presentare la proposta , il piano e gli accordi. Il Codice della crisi prevede che il Tribunale assegni un termine, compreso tra i trenta e sessanta giorni , entro il quale il Pordenone Calcio dovrà optare o per un concordato preventivo in continuità o per un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le condizioni patrimoniali e finanziarie della società non consentivano altre alternative né l’iscrizione della prima squadra al campionato di serie C. Il Pordenone Calcio si propone di mantenere il titolo sportivo , di salvaguardare il settore giovanile e di continuare l’attività sportiva sia con la partecipazione al

campionato femminile di serie B sia, se possibile, con l’iscrizione della prima squadra al campionato di serie D o di eccellenza».

