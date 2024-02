Bancarotta fraudolenta, imprenditore dell'autotrasporto arrestato: non pagava i dipendenti e il Fisco. Debiti per 1.3 milioni

VENEZIA - Nella mattinata del 5 febbraio 2024, su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale, nella misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale lagunare, nei confronti di un imprenditore, residente in provincia, ritenuto responsabile del fallimento di una società operante nel settore dell’autotrasporto merci.

Le indagini

Avrebbero infatti svelato come, almeno dal 2017, la prima società (fallita) fosse già in dissesto e non potesse operare, in quanto priva degli automezzi oramai ceduti e il cui corrispettivo non è stato mai rinvenuto nella contabilità aziendale. L’uomo avrebbe diretto in maniera occulta anche una terza società, intestata alla moglie, ancora attiva sempre nel medesimo settore ma già caratterizzata da debiti tributari non pagati e di un patrimonio netto negativo. La misura odierna è stata valutata necessaria tenendo conto della deliberata volontà gestoria di non adempiere alle obbligazioni tributarie e di non pagare i dipendenti delle società, secondo uno schema rodato negli anni, che ha delineato la pericolosità economica e l’indole delinquenziale dell’uomo che, infatti, avrebbe svuotato la prima società fallita di beni e liquidità, continuando ad operare con più aziende, maturando ingenti debiti tributari, tutti mai pagati (dall’importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro). Sono stati denunciati per i reati di bancarotta, in concorso tra loro, anche l’amministratore formale e il liquidatore della prima società fallita.