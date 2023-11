Porcia. Sbaglia manovra e viene sommerso dal fiume col suo cane, passano dei volontari e li salvano: poi la corrente trascina via l'auto

PORCIA (PORDENONE) - Un'auto è rimasta parzialmente sommersa dall'acqua in una zona di terreno pianeggiante adiacente al fiume Noncello. È successo ieri, martedì 31 ottobre, nei pressi di via Portorico a Porcia intorno alle 18.00, quando i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per il recupero.

Il mezzo è rimasto bloccato, probabilmente a causa di una manovra sbagliata, in corrispondenza di una strada laterale sterrata, a pochi metri dalla via principale.

Il caso ha voluto che proprio in quegli attimi transitasse una squadra di volontari della Protezione Civile di Porcia che, notando il veicolo in difficoltà, hanno aiutato il conducente e il suo cane a portarsi in salvo.

Successivamente, il livello dell'acqua si è alzato e la corrente ha trascinato l'autovettura a decine di metri di distanza in una zona nascosta alla vista. Sul posto si trovavano anche degli agenti della Polizia Locale di Porcia che, con l'ausilio di un drone, fatto decollare appositamente, hanno individuato il mezzo nascosto dalla vegetazione.

I Vigili del fuoco, intervenuti anche con personale SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale), hanno raggiunto l'auto e, dopo averla collegata con un cavo al loro furgone fuoristrada, l'hanno trainata fino a riportarla al sicuro su via Portorico.