PORDENONE - Due incidenti alla stessa ora, intorno alle due di notte, il primo a Fiume Veneto e il secondo a Claut, nel pordenonese.

Incidente a Fiume Veneto

Coinvolte due vetture, feriti i conducenti.

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, poco prima delle 2 di oggi, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 6, all'incrocio con via San Vito, a Bannia di Fiume Veneto. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una vettura è finita nel fossato, a bordo strada, e un uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, poi liberato dai vigili del fuoco. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.

Incidente a Claut

Alla stessa ora, lungo la regionale 251, nel territorio comunale di Claut, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita prima contro una parete rocciosa della montagna per poi cappottarsi. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.