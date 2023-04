Perde il controllo dell'auto e finisce dentro un canale, tre le persone ferite

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in località Santa Sabina a Sesto al Reghena. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Pordenone) il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita fuoristrada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e i due elisoccorsi del Friuli Venezia Giulia. Il personale medico infermieristico ha preso in carico tre persone: una donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in condizioni serie; una persona è stata trasportata nello stesso nosocomio hub di Udine con il secondo elicottero sanitario in codice giallo; la terza persona è stata trasportata all'ospedale con l'ambulanza con lesioni non gravi. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.