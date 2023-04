Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato: ferita ragazza di 28 anni

CHIONS - Una ragazza di 28 anni è stata soccorsa questa mattina, venerdì 21 aprile, dagli operatori di soccorso per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Chions, nella frazione di Taiedo, in via del Bando/via Cesena. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Pordenone, la giovane ha perso il controllo dell'auto finendo in un fosso con acqua a bordo strada. Nessun altro mezzo coinvolto. Uscita autonomamente dall'abitacolo della macchina, è stata aiutata a raggiungere la strada da alcuni passanti che hanno chiamato il Numero di emergenza Nue112. Sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'automedica proveniente da Pordenone. La ragazza è stata presa in carico dal personale medico infermieristico che poi l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.