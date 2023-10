Maniago. Cade sul posto di lavoro e si infortuna alle gambe: 50enne portato con l'elicottero in ospedale

MANIAGO (PORDENONE) - Un uomo di circa 50 anni è caduto dall'alto sul posto di lavoro, riportando delle lesoni alle gambe.

Le cause dell'incidente sono al vaglio da parte delle forze dell'ordine all'interno degli spazi dell'attività produttiva.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato prima in elicottero e poi in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo stabile.