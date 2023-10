Operaio folgorato mentre lavora con un macchinario: ricoverato in ospedale

GRANTORTO - Momenti di paura oggi 4 ottobre in un'azienda di carni di Grantorto. Un operaio mentre si trovava al lavoro è rimasto folgorato.

Immediati i soccorsi. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi che l'hanno visto stramazzare a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e il personale dello Spisal. Il dipendente, che stava lavorando vicino ad un macchinario che evidentemente ha scaricato energia elettrica, è stato subito soccorso e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale a Cittadella in media gravità. Terminati gli accertamenti di rito in ospedale, è stato giudicato non in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l'infortunio sul lavoro.