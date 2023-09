Infortunio sul lavoro nei laboratori dell'Electrolux di Susegana. Tecnico cade su una lamiera durante dei rilievi: profonda lacerazione alla gamba

SUSEGANA (TREVISO) - Infortunio sul lavoro oggi, 18 settembre intorno alle 11. L'incidente nei laboratori della palazzina R&D dell'Electrolux di Susegana. Un lavoratore di 70 anni di Campodarsego in subappalto della ditta IEC Impianti, mentre faceva rilevi fonometrici, cadendo ha riportato una profonda lacerazione sulla gamba destra tagliandosi su una lamiera. È intervenuto il medico del 118, che ha tamponato la ferita e successivamente l'ambulanza che ha portato il tecnico in ospedale, in lieve stato di agitazione. L'uomo si trova ora nel nosocomio con ferite di media entità.