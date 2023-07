Travolto dal crollo della gru in cantiere: operaio gravissimo

FERRARA/PADOVA - È ricoverato in condizioni molto gravi e con prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna, un operaio di 50 anni travolto dal crollo di una gru in un cantiere edile in via Copernico, ad Argenta oggi 11 luglio 2023. L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 7 del mattino. L'uomo, operaio delladi Padova, era intento a rimuovere dei pannelli di eternit dalla copertura di un capannone di una società che produce macchine per la lavorazione diper l'installazione di un impianto fotovoltaico.