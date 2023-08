Cade con la moto nella notte alla diga del Vajont, è grave in prognosi riservata

ERTO - Un motociclista è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni e in prognosi riservata, per le ferite riportate in una caduta autonoma dal proprio veicolo accaduta a Erto e Casso (Pordenone), lungo la regionale 251, all'altezza della diga del Vajont, intorno a mezzanotte e mezza della scorsa notte. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cimolais e l'elisoccorso notturno, attivando anche i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e i vigili del fuoco di Maniago. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravi per una lesione severa un un arto superiore e politraumi.