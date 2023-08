Scontro tra bus e due auto in via Pola, sul posto ambulanza e polizia

PORDENONE - Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 agosto, in via Pola a Pordenone, a pochi passi dalla stazione ferroviaria dove a scontrarsi sono state due auto e un autobus. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'impianto semaforico. Una delle vetture coinvolte, una Ford Fiesta, presentava gli airbag esplosi. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un'ambulanza del soccorso avanzato. Per quanto di competenza presenti anche gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Non è ancora noto se ci sono o meno feriti.

Ultimo aggiornamento: 12:09

