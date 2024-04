Mauro Corona oggi a Verissimo, chi è l'alpinista scrittore? Età, il matrimonio aperto, i figli, il padre violento, i tradimenti e la passione per la montagna

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin, che si faranno intervistare tra confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Tra questi, anche Mauro Corona per la prima volta in televisione con la figlia Marianna.

Mauro Corona, chi è la figlia Marianna ospite a Verissimo? Età, il tumore, il lavoro, la passione per le montagne e il rapporto con i genitori

Lo scrittore e alpinista si racconterà negli studi di Canale 5, parlando della sua vita e della sua carriera.

Scopriamo qualcosa in più su di lui.

L'infanzia

Nato a Baselga di Piné (provincia di Trento) il 9 agosto del 1950, Mauro Corona ha 73 anni. Figlio di Domenico "Meni" Corona e Lucia "Thia" Filippin, due venditori ambulanti, dopo i primi anni trascorsi in Trentino ritorna con la famiglia a Erto, il paese d'origine nella valle del Vajont. Fin da piccolo segue il padre nelle battute di caccia come bracconiere ed è proprio su questi monti che nasce in lui la passione per la montagna e l'alpinismo. Dopo la nascita del quarto figlio, la madre decide di abbandonare la famiglia, esausta dalle percosse del marito. «Mio padre mandò in coma mia madre tre volte. Finché lei scappò di casa - racconta al Corriere - Avevo 6 anni, mio fratello 5, l’ultimo nato quattro mesi. La rividi che ero tredicenne». Corona si dedica fin da piccolissimo alla lettura, leggendo Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes, e contemporaneamente impara l'arte della scultura lignea dal nonno intagliatore.

Il 9 ottobre 1963 cambia radicalmente la sua vita quando l'ondata del Vajont spazza via la parte bassa della cittadina bellunese, causando oltre 2000 morti. Insieme al primo fratello minore si trasferisce nel Collegio Don Bosco di Pordenone: un periodo difficile in quanto la nostalgia, il senso di prigionia e la mancanza dei boschi di Erto lo tormentano incessantemente. Quando i due fratelli tornano a Erto, Corona vuole frequentare la Scuola d'Arte di Ortisei, ma la mancanza di soldi lo costringe a frequentare l'Istituto per Geometri Marinoni di Udine, perché gratuito. Dopo alcuni anni lascia però la scuola e inizia a lavorare come manovale a Maniago. Nel 1968 il primo fratello minore, Felice Corona, parte in cerca di lavoro per la Germania, dove però annega tre mesi più tardi in una piscina di Paderborn. Nel frattempo, Corona va a lavorare nella cava di marmo del monte Buscada. Un lavoro, questo, molto duro ma alleviato dall'essere a contatto con le cime, le foreste e i prati che gli ricordano l'infanzia.

La carriera

Costretto a sospendere il lavoro nella cava di marmo a causa del servizio militare, Mauro Corona si trasferisce a L'Aquila, dove si arruola negli Alpini. Da lì va a Tarvisio nella squadra sciatori, dove si congeda con un mese di ritardo a causa di trentadue giorni di cella di punizione di rigore accumulati per le sue numerose intemperanze durante l'espletamento del servizio. In questo periodo continua a dedicarsi all'arrampicata. In pochi anni scala le montagne del Friuli per poi spingersi fino in Groenlandia e in California sulle pareti della Yosemite Valley. Oggi diverse vie di scalata portano infatti la sua firma. Nel 1997 inizia la carriera da scrittore, grazie all'aiuto di un amico giornalista che riesce a pubblicargli alcuni racconti sul quotidiano Il Gazzettino. Da allora ha pubblicato svariati libri, tutti con discreto successo. Alla scrittura continuerà sempre ad alternare la scultura e le arrampicata, le sue passioni più grandi.

La tv

Ospite fisso di «Cartabianca» dall'11 settembre 2018 fino al 23 settembre 2020, viene allontanato dopo aver dato della "gallina" alla conduttrice, Bianca Berlinguer. Nel 2021 viene però reintegrato nel programma e vi rimane fino alla chiusura definitiva, il 27 giugno 2023, per poi riprendere, dal 5 settembre successivo, lo stesso ruolo passando su Rete 4 con «È sempre Cartabianca».

La vita privata

Della vita di Mauro Corona non sappiamo molto, se non che è sposato con Francesca, con la quale ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Tutti condividono la stessa passione per la montagna e per l’arte. Marianna e il figlio Matteo hanno intrapreso la stessa strada di loro padre. Marianna è insegnante di yoga e quando ha tempo trascorrere le giornate in montagna.

Ha anche pubblicato un libro, «Fiorire tra le rocce». L’unico figlio maschio di Mauro ha conseguito invece il diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia ed è un illustratore. Anche lui trascorre molto tempo in montagna ed è appassionato di scrittura, infatti, ha pubblicato il libro, «Nelle mani dell’uomo corvo». Invece di Melissa e Martina non si hanno molte informazioni. Però, anche loro quando possono, accompagnano il padre a passeggiare tra le montagne o anche in qualche escursione.

Il matrimonio aperto

Francesca è l’ex moglie di Mauro Corona. I due non si sono ufficialmente separati, ma lo scrittore e alpinista ha rivelato che la loro storia è finita. «Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto», ha dichiarato a dicembre scorso in una intervista a Oggi. Il loro, tra l’altro, era un matrimonio aperto. L'alpina ha dichiarato di non essere stato fedele, ma sempre sincero. «Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli pago una birra. Non serve commettere omicidi, vada con chi vuole: non c’è gelosia. Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Faccio sesso due volte al mese, diciamo 24 volte all’anno. Con persone diverse perché con la stessa sarebbe impossibile. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo. Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne». Ma a lei lo ha sempre detto.