Mauro Corona da Agrimont: «Politica miope nei riguardi della montagna, ho la sensazione che vogliano che si spopoli. Servono incentivi. Io mi fido molto di Zaia»

di Pio Dal Cin

LONGARONE (BELLUNO) - Mauro Corona alla fiera Agrimont di Longarone oggi, 16 marzo e fa il punto sull'importanza dell'agricoltura. «Se i contadini decidessero di fare il cibo solo per loro stessi si inginocchierebbe il pianeta a cominciare da Trump e Putin - ha detto Corona - Se i contadini fanno sciopero e fanno il cibo solo per loro stessi noi moriremo tutti. Noi viviamo tramite i prodotti della terra. Quindi l'agricoltura, dopo la salute, viene al primo posto». «L'agricoltura di montagna ha una valenza diversa perché opera in un ambiente diverso, il ripido - ha aggiunto - Noto con piacere degli accorgimenti e delle novità che agevolano il lavoro dell'agricoltura in montagna anche con dei mezzi che danno una mano ai lavoratori». E sui giovani? «Una politica miope nei riguardi della montagna. Ho la vaga sensazione ma spero di sbagliarmi, che vogliono che la montagna si spopoli ma devi dare incentivi ai giovani per restare. Spero che la politica seria - spiega Corona - Io mi fido molto di Luca Zaia, spero venga rieletto. E' stato l'unico ministro dell'agricoltura veramente valido perché era stato collocato lì dal potere ma era stato messo lì perché se ne intendeva».