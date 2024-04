Mauro Corona, chi è la figlia Marianna ospite a Verissimo? Età, il tumore, il lavoro, la passione per le montagne e il rapporto con i genitori

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin, che si faranno intervistare tra confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Tra questi, anche Mauro Corona per la prima volta in televisione con la figlia Marianna.

Marianna Corona, chi è la figlia del noto alpinista e scrittore

Marianna Corona ha 44 anni anni, insegnate di yoga e appassionata delle sue montagne, (sulle quali è nata e vive tuttora) e ora anche scrittrice. Marianna è la figlia di Mauro Corona, celebre alpinista, scultore, scrittore, personaggio televisivo. Il nome di Marianna balza sui giornali dopo l'uscita del suo libro Fiorire tra le rocce, che non parla del suo rapporto con il papà ma della sua malattia.

Il tumore

Marianna infatti quando aveva 38 anni ha scoperto di avere un tumore al colon. Inizialmente la scoperta della malattia l'ha destabilizzata ma poi ha imparato ad affrontarla, combatterla e vincerla. Anche grazie agli insegnamenti del padre. «Il tumore mi aveva creato un disagio interiore. Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo che sentivo distante, quasi repellente – ha confidato la donna al Corriere della Sera -. Noi montanari cresciamo con l’insegnamento che bisogna essere sempre duri e forti. Come la montagna. È un immaginario che tempra. Prima della malattia mi sentivo forte. Una forza che mi veniva da questo paradigma. Invece ero fragile. La malattia l’ho affrontata in punta di piedi, partendo dalla base senza guardare la cima. “Non guardarla mai che pian piano arrivi” mi ha sempre detto mio padre. L’uomo che mi ha trasmesso la passione per l’aria aperta e lo sport»

Come sta

«Dopo la mia patologia del 2017 – ha racconta Marianna Corona a Bianca Berlingue – adesso sto bene, il tumore al colon e all’intestino è stato asportato e ho fatto una chemioterapia di sei mesi, dopo di che sono entrato in monitoraggio e faccio i controlli normali che si fanno per queste patologie, ma sto bene”..