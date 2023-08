AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Incidente stradale alle 10.20 del 17 agosto in via Boscat di Corva ad Azzano Decimo. Due auto dopo l'impatto hanno colpito, abbattendolo, il muretto di confine di una proprietà privata. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno liberato dalle lamiere dell'abitacolo di una delle due vetture l'autista ferito che successivamente è stato elitrasportato all'ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza delle auto, una delle quali con alimentazione elettrica, e l'intera area del sinistro. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità competenti.