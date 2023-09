VALSANZIBIO (PADOVA) - « A Valsanzibio torno sempre volentieri, l’ultima volta è stata nel mese di luglio di quest’anno, quando ho sostituito il parroco che era in ferie e per una decina di giorni sono stato n ella comunità dove sono nato » . A parlare così è monsignor Giorgio Bertin, frate francescano e attuale v escovo di Gibuti, il piccolo stato africano già possedimento francese d’oltre mare incastonato tra Eritrea, Etiopia e Somalia. E di quest’ultimo martoriato Paese, dove ha vissuto tra la fine degli anni ‘ 70 e i primi ‘ 90, è anche amministratore apostolico da quando è stato ucciso il vescovo monsignor Salvatore Colombo nel 1989 .

H a trovato cambiato il suo paese?

« Certamente negli anni vi è stata un ’ importante evoluzione: sono partito da Valsanzibio quando avevo 8 anni e ora ne ho 76 . Una cosa che mi ha colpito nell’ultimo e più prolungato soggiorno è il fatto che sono sparite tutte le attività di vicinato. L’unico bar trattoria che c’è e dove si pu ò incontrare qualcuno era chiuso. Non essendo automunito ho pensato agli anziani e a chi, forse pochi ma ce ne sono, non ha l’auto e sicuramente deve farsi aiutare persino per fare la spesa » .

Ha ancora parenti a Valsanzibio ?

« Ci sono alcuni cugini, mentre la mia famiglia, i miei fratelli, sono in Lombardia, nel Varesotto, dove mio papà si trasferì negli anni Cinquanta per lavoro . Dopo poco io sono entrato in seminario, dunque i veri legami li ho tenuti proprio con Valsanzibio, dove torno sempre con piacere» .

O ltre che vescovo di Gibuti è anche amministratore apostolico della Diocesi di Mogadiscio, in Somalia, una delle zone più tormentate dell’Africa dove i cristiani sono ormai pochissimi. ..

« In effetti ho iniziato la mia vita missionaria in Somalia alla fine degli anni ‘60 e ci sono rimasto fino ai primi ‘ 90, quando è scoppiata la guerra civile che poi si è alimentata anche con il fondamentalismo islamico, tanto che attualmente esiste solo una chiesa cattolica ad Hargheysa , nel nord del Paes e. È più tranquillo del sud, ma non possiamo professare e d è di fatto chius a . A Mogadiscio la cattedrale era stata bruciata prima ed è semidistrutta , la nostra presenza come cattolici si concretizza in piccoli progetti che portiamo avanti come Caritas » .

Tra il 1960 e il 1990 i rapporti tra la Somalia e Padova erano stretti. ..

« Assolutamente sì, negli anni immediatamente successivi all ’ indipendenza del Paese la lingua italiana era quella ufficiale e l’Università di Padova aveva formato i primi giovani che poi erano diventati ministri della Repubblica somala . A Mogadiscio venivano a insegnare docenti padovani e giuristi come Giuseppe Bettiol e Alberto Trabucch i. Inoltre a quel tempo le facoltà di Chimica e Geologia dell’Università Nazionale Somala erano di fatto gestite da quelle omologhe di Padova, che inviavano i docenti patavini a insegnare agli studenti somali e la lingua italiana era ancora molto diffusa , soprattutto nella capitale e nei centri urbani del sud del Paese fino agli anni ‘ 90. La guerra civile poi ha cancellato o quasi la presenza padovana in quelle terre e io quando vado a Mogadiscio riesco a celebrare la messa solo nelle zone militarizzate vicine all’aeroporto . I n città lo posso fare con circospezione solo a casa dei pochissimi somali che sono di fede cristiano cattolica ».

Lei ritorna con una certa frequenza a Padova?

« Sì, anche perché ho diverse relazioni e rapporti sia con il v escovo Claudio Cipolla ch e con l’ U fficio missionario diocesano, ma anche con padovani che hanno vissuto in Somalia . A lcuni sono stati miei allievi alla Scuola consolare di Mogadiscio , in cui ho insegnato. Recentemente ho appreso con piacere che il centro parrocchiale di Mandriola di Albignasego è stato intitolato ad Annalena Tonelli, volontaria uccisa in Somalia nel 2003, una testimone della santità dei nostri tempi ».

Quello delle migrazioni dall’Africa è un fenomeno che impegna tutto il mondo e per il quale c’è da tempo molta sensibilità anche in Italia ...

« Seguo le vicende italiane e vedo però questo fenomeno da una prospettiva un po’ diversa . P osso assicurare che in Europa arriva solo una piccola parte di migranti, perché il grosso del fenomeno è interno al continente africano ma vi sono anche molte spinte verso i Paesi arabi, con difficoltà ancora maggiori rispetto all’approdo sulle coste europee. Sicuramente questa problematica ci accompagnerà per molti anni ».