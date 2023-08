PADOVA - I più piccini sono attratti dalla nascita dei bambini, dal parto, dalle particolarità come i gemelli. Ma le domande, comprese quelle dei giovanissimi, lasciano intuire anche un accesso libero e poco mediato a moltissime informazioni: si va da argomenti come la fecondazione assistita a questioni tecniche sull’atto sessuale, fino alla pornografia. Elena Mozzo, pediatra e sessuologa, da più di dieci anni si occupa di rispondere a queste domande con rigore scientifico, ma anche con un linguaggio accessibile. A scuola fuga dubbi e cerca di fare chiarezza, online continua la divulgazione dalla sua pagina Instagram (@esessolosapessi) seguita da quasi 10mila persone, che è diventata per molti un punto di riferimento. La dottoressa Mozzo ha accettato di raccontarci di sé e del suo lavoro, e anche di elargire qualche consiglio ai genitori alle prese con le prime domande “spinose”.