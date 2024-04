Ragazzi trevigiani incontrano papa Francesco. «Siate sempre pietre vive nella Chiesa». L'emozione dei 1.500 cresimati in pellegrinaggio a Roma

TREVISO – I ragazzi trevigiani hanno incontrato papa Francesco. Il pellegrinaggio a Roma dei 1.500 neo cresimati della diocesi di Treviso si è concluso oggi, 3 aprile, con il momento più atteso: l'incontro in Vaticano con il pontefice, durante l'udienza generale. I giovanissimi hanno ascoltato con attenzione il messaggio di Bergoglio, che li ha esortati a essere sempre «pietre vive» in una Chiesa in cammino.

Qualcuno di loro è riuscito a stringere la mano al papa, che è passato a salutare i giovani fedeli trevigiani, ben visibili in mezzo la folla perché indossavano magliette arancioni.

Anche il vescovo di Treviso Michele Tomasi, che ha accompagnato i ragazzi nel viaggio di fede, ha voluto lasciare loro un "compito per casa": «Il giorno di Pentecoste erano tremila le persone battezzate dagli apostoli. Noi qui siamo più di 1.500. Ciascuno, al ritorno a casa, scelga un amico e gli annunci la bellezza della vita nella comunità cristiana».

Il viaggio di fede

La comitiva era partita dalla Marca il lunedì di Pasquetta, a bordo di 27 pullman, per una tre giorni di fede e spiritualità. Per i neo cresimati il pellegrinaggio a Roma è diventato una tradizione per toccare con mano alcuni dei luoghi più significativi della cristianità. Ad accompagnarli, oltre a monsignor Tomasi, anche una trentina di sacerdoti, cooperatrici pastorali, catechisti e catechiste. Le tappe salienti del pellegrinaggio sono state la messa nella basilica di San Paolo fuori le mura, il percorso tra il Colosseo e la basilica di San Pietro per culminare, appunto, con l'udienza di papa Francesco. Un'esperienza che segna sicuramente il loro cammino di vita e di fede.