Fiamme in chiesa a San Giorgio, brucia la statua del Cristo. L’innesco dai lumini votivi

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Fumo e fiamme questa mattina, mercoledì 3 aprile, hanno avvolto la chiesa di Pozzo, frazione di San Giorgio della Richinvelda.

Immediata la chiamata d'aiuto ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con tre mezzi per domare l'incendio. Nel frattempo la navata centrale è stata raggiunta da una cappa di fumo. L'arrivo tempestivo dei pompieri ha impedito che il fuoco propagasse coinvolgendo anche i banchi in legno. Domato il fuoco, diversi i suppellettili portati fuori dalla chiesa, tra cui anche la statua del Cristo bruciata. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che a far divampare l'incendio sia stato uno dei lumini votivi presenti all'interno del luogo di preghiera. Tuttavia saranno solo ulteriori accertamenti a chiarire l'origine del rogo.