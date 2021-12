Tragedia sulla Romea, scontro frontale: due morti, un ferito grave. Code di km

CODEVIGO - Tragico incidente stradale oggi, sabato 4 dicembre, alle 18,15 lungo la Romea all'altezza del chilometro 103 nella frazione di Rosara di Codevigo. A seguito di un frontale sono morte due persone, ci sarebbe un ferito grave. La Statale è stata bloccata in ambo i sensi di marcia per consentire agli operatori di terminare i rilievi. Da quanto si è appreso, pochi minuti prima dello schianto mortale si è verificata una fuoriuscita autonoma provocata da un banale colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e soccorrere il ferito. Proprio in quegli istanti si è creato un rallentamento. Ci sarebbe stato un sorpasso azzardato da parte di un'automobilista che di fatto ha provocato il tremendo frontale. Si sono formate sulla Romea code chilometriche. Sul posto i carabinieri della stazione di Codevigo impegnati nel non facile compito di ricostruire l'accaduto e mettere in sicurezza l'intera area.