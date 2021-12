UDINE - Incidente in via Lumignacco a Udine ieri sera, 4 dicembre, verso le 21: un'auto ha buttato giù un muro (compresa la segnaletica), la parte anteriore della vettura era distrutta. Numerosi automobilisti e passanti si sono fermati per prestare soccorso, ma, nella sorpresa generale, dentro l'auto non c'era nessuno.