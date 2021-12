Auto si schianta contro l'albero nella notte: quattro feriti, due gravi

PORDENONE - Incidente stradale questa notte all'1.30 a Pordenone in Via Pola, nei pressi del Piazzale Filanda Marcolin: violento impatto di un'auto contro un albero, quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. All'arrivo sul posto dei soccorritori, due delle persone a bordo della vettura erano riverse per terra, all'esterno, altre due erano rimaste incastrate nell'abitacolo. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire le lamiere con le pinze oleodinamiche per consentire al personale sanitario (intervenuto con 4 ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso in volo notturno) di prestare le prime cure. I feriti: uno è stato elitrasportato all'Ospedale di Udine, gli altri tre a quello di Pordenone.

APPROFONDIMENTI BUJA Centauro perde il controllo della moto e si schianta: morto sul colpo SCHIANTO FRONTALE Tragedia sulla Romea, Suv sorpassa la coda e travolge auto: morti un...