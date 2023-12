Monselice. Tir si ribalta su un fianco e scivola nella scarpata: conducente ferito ed estratto dalla cabina di guida

MONSELICE (PADOVA) - Un tir si è ribaltato su un fianco scivolando in parte fuori strada. È successo questa mattina, giovedì 14 dicembre, in via Eroi Divisione Acqui a Monselice: il conducente è rimasto ferito.

I vigili del fuoco, arrivati da Este, sono intervenuti mettendo in sicurezza il mezzo ed estraendo il conducente dalla cabina di guida, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico nell’attesa del recupero del mezzo. Intervento ancora in corso.